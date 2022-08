Castelvetrano, questa sera 1° premio Selinus all’attore Fabrizio Ferracane

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-29

Lunedì 29 Agosto alle ore 21.00 presso il Parco Archeologico di Selinunte, nella location suggestiva del Baglio Florio, avrà luogo la seconda premiazione della I^ edizione del “Premio Selinus – Eccellenze Castelvetranesi” 2022, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano.

Protagonista della serata, sarà l’attore Fabrizio Ferracane, vincitore del Nastro d’argento come migliore attore non protagonista, per la sua magistrale interpretazione di Pippo Calò, nel film di Marco Bellocchio, «Il traditore».

Durante l’incontro, l’attore dialogherà con l’Assessore Graziella Zizzo, in merito al suo percorso formativo e di vita. Saranno inoltre proiettati cortometraggi e frammenti di film, che vedono nel cast lo stesso attore. Dall’amore per il teatro, al cinema e alle pellicole d’autore, Ferracane è un artista molto apprezzato dal pubblico e dalla critica.

Tra le sue interpretazioni, rinomata è quella nel film “Anime nere” di Munzi, per cui è stato candidato ai David di Donatello, ai Nastri d’argento e Globi d’oro. Ha recitato tra l’altro, anche nei film “Apres la guerre - Dopo la guerra”di Zambrano, “L'ordine delle cose” di Andrea Segre, “Leonora addio” di Taviani, “Ariaferma” di Di Costanzo. In televisione, ha recitato in diverse serie, tra cui “Il capo dei capi”, “Squadra antimafia 2”, “Il Commissario Montalbano”, “Felicia impastato”.

“Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare le “Eccellenze” del tessuto culturale, artistico, sportivo, lavorativo del nostro territorio. - Commenta il Sindaco Enzo Alfano. - Con questo riconoscimento, renderemo merito a tutti quei cittadini che con il loro talento hanno saputo portare prestigio alla città di Castelvetrano. Un ringraziamento speciale va alla ditta “Visual”, che ha ideato e realizzato il trofeo, ispirandosi al portale del Teatro Selinus e alla ditta “Conad”, che hanno reso possibile l’evento.”