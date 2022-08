Castelvetrano, 60enne investito da un furgone. Sul posto 118 e Polizia Municipale

di: Redazione - del 2022-08-31

Un uomo di circa 60 anni di Palermo, per cause in corso di accertamenti, è stato leggermente investito dall’autista di un furgone, il quale non si sarebbe accorto dell’attraversamento del sessantenne. Il tamponamento è avvenuto nei pressi della rotonda di piazza Diodoro Siculo, dove non vi era presenza di strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Municipale.

L’uomo al momento si trova in ospedale per accertamenti ma per fortuna non dovrebbero esserci conseguenze importanti.