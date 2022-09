Grave incidente stamane su A-29. Giovane a bordo di un Suv si schianta contro guard-rail

del 2022-09-03

Mazara, incidente questa mattina all’imbocco della Autostrada A-29 Mazara del Vallo-Palermo. Un fuoristrada, un Freelander Land Rover, ha urtato violentemente il guardrail che divide le due carreggiate dell’autostrada.

Gravi le condizioni del conducente, C.F., classe 2001, di Mazara del Vallo che, dopo l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, i quali hanno permesso l’estrazione in sicurezza dello stesso giovane dall’abitacolo, è stato trasportato con un’autoambulanza del 118 presso l’ospedale “A. Ajello”, dove si trova ricoverato. Fortunatamente è fuori pericolo.

Ancora non chiare le cause che hanno provocato la perdita del controllo del veicolo che stava procedendo verso l’ingresso dell’A29 o per lo svincolo della Ss115 per la Città.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Municipale, che ha effettuato le rilevazioni del sinistro al fine di accertarne dinamica e responsabilità. Intervenuta anche una pattuglia della locale Compagnia dei Carabinieri, che ha permesso al traffico veicolare di procedere in sicurezza sul tratto dell’incidente.

Il giovane, stando ai primi aggiornamenti, non è in pericolo di vita.

Fonte: Tele 8