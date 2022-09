del 2022-09-05

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano rende noto che il prossimo venerdì 9 settembre 2022, con inizio alle ore 20:00, organizza la presentazione di squadra e società per la stagione sportiva 2022/2023. La location che ospiterà l'evento sarà la sede dell'azienda GEOLIVE, s.s. 115 per Marinella di Selinunte, Sponsor anche per la stagione corrente.