del 2022-09-07

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2022 di Terra Madre Salone del Gusto. Dal 22 al 26 settembre 2022 al Parco Dora, la Sicilia sarà protagonista a Torino. A tal proposito produttori, istituzioni e i massimi vertici di slow food si incontrano al baglio florio, ingresso cave di cusa, per ragionare di rigenerazione L’ambizioso obiettivo di Terra Madre Salone del Gusto 2022 giunto alla 14esima edizione, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e a chi lo produce, riunisce a Torino oltre 3 mila contadini e allevatori, popoli indigeni e cuochi, migranti e giovani attivisti da 150 Paesi intorno al claim Regener Action. Una rigenerazione che parte dal cibo affinché questo diventi motore della transizione ecologica necessaria al profondo rinnovamento del pensiero e della società, unica via per affrontare le crisi in atto. Rinnovare le pratiche agricole, i sistemi di produzione e distribuzione, le diete e le abitudini di consumo, nelle città come nei piccoli borghi, sono azioni tangibili e concrete che la comunità globale può e deve sostenere.