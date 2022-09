Mancata stabilizzazione dei 225 contrattisti del Comune di Castelvetrano, Franco Lombardo:” Si arrivi ad una soluzione al più presto. Il Governo regionale intervenga “

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-07

In riferimento alla annosa questione dei cosiddetti lavoratori precari, recentemente tornata alla ribalta, il candidato allARS Francesco Lombardo, considerata anche la singolare circostanza della mancata stabilizzazione dei 225 contrattisti del Comune di Castelvetrano, ritene indispensabile, in caso di sua elezione, impegnare il governo della Regione affinché, d’intesa con tutti gli organi interessati, si giunga ad un definitivo superamento di una situazione, riferita pure alla problematica esuberi, ormai non più sostenibile anche negli enti locali colpiti da dissesto finanziario.

Franco Lombardo