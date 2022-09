Sicilia al “trotto”: Giuseppe Porzio è campione d’Italia nella specialità equestre

di: Francesco Accardi - del 2022-09-06

(ph. Pixabay)

La Sicilia si conferma terra di grandi guidatori e di grandi cavalli. Il quarantaduesimo Campionato Italiano Guidatori di Trotto va dunque a un siciliano doc, Giuseppe Porzio Jr, figlio d’arte e con una storia che vale la pena raccontare.

A chi non è appassionato di ippica, l’ippodromo San Paolo di Montegiorgio dirà poco o nulla, ma parliamo di una struttura che fa parte della storia dell’equitazione italiana, in particolare nella specialità del trotto. Dal 1981 è qui che si tiene il Campionato Italiano Guidatori di Trotto, ed è qui che si scoprono nuovi talenti, sia fra i driver che fra i cavalli. Montegiorgio è un comune di circa ottomila abitanti, facente parte della provincia di Fermo, e proprio il suo ippodromo ha piste d’allenamento, paddocks di 17 mila metri quadrati e scuderie dotate di 300 box.

Spesso, per affermarsi in questa competizione, servono più di due partecipazioni: l’esperienza, lo studio del percorso ed altri dettagli che soltanto con il tempo ed il lavoro si possono cogliere. Ma non è il caso di Giuseppe Porzio Jr, che alla sua seconda presenza nel Campionato Italiano Guidatori di Trotto si è aggiudicato il primo premio. Considerati i driver che si è messo alle spalle, la vittoria del palermitano classe ‘89 assume un valore ancor maggiore, proiettando definitivamente il siciliano fra i favoriti nelle gare di trotto di settembre con la sua Zwicky Fox.

La splendida cavalla di 7 anni continua ad essere uno dei destrieri vincenti delle gare di trotto, che, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, si stanno svolgendo tra Ferrara, Garigliano e Montecatini Terme. Competizioni queste, relative alla situazione dell’ ippica oggi , su cui è possibile scommettere, scegliendo di puntare, ad esempio, tra vincente e piazzato. Col desiderio di vincere su ogni pronostico, Porzio Jr, che per trovare maggiore concentrazione si è da poco trasferito a Carini, paesino vicino Palermo, ha avuto la meglio su driver più blasonati, esperti e vincenti: secondo è infatti giunto Antonio Di Nardo, vincitore della competizione nel 2015, mentre terzo si è piazzato Enrico Bellei.

La vittoria di Porzio Jr rappresenta non soltanto simbolicamente la rinascita della Trinacria nel settore dell’equitazione e dell’ippica. La Sicilia ha da sempre fornito un grosso contributo a questo sport nel nostro paese, e non sono pochi fantini e driver di primo livello con origini siciliane; basti pensare che più di un siciliano ha preso parte al celebre Palio di Siena negli anni, il primo Francesco Cuttone detto “Mezzetto” nel 1951.

Dalle parole a caldo del driver palermitano, traspare palesemente una gioia immensa, ma anche un’autocritica, seppur bonaria, sulla prima batteria, in cui alla guida di Zwicky Fox afferma che avrebbe potuto fare di più. Giuseppe Porzio Jr ha dichiarato che quello di trionfare nel Campionato Italiano Guidatori di Trotto era un suo sogno nel cassetto e spera che nessuno lo svegli se dovesse trattarsi realmente di un sogno.

Giuseppe Porzio Jr può stare sereno: non è un sogno, è la dolce realtà. Il suo nome verrà aggiunto all’albo d’oro della competizione marchigiana, che si tiene a Montegiorgio dal 1982, e, probabilmente, questa è soltanto la prima di tante soddisfazioni che il palermitano porterà a casa.