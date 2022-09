La presentazione della Folgore diventa un caso politico. Nota dei candidati Li Causi, Ventimiglia e D’Agostino

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-06

"Abbiamo appreso da fonti giornalistiche che la blasonata società rossonera, il prossimo giorno 9 settembre, presenterà la squadra e l’intero staff della stagione calcistica 2022/2023, presso la sede di una nota società locale, riconducibile al candidato alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre, Francesco Lombardo. Pur riconoscendo le evidenti esigenze di marketing sportivo, nella vicenda, insiste con vigore, una mera questione di opportunità e di stile politico. E’ evidente che, l’occasione in un momento particolare come questo, potrebbe assumere, per il candidato Lombardo, un significato tipico da incontro elettorale. Non ci si nasconda dietro la giustificazione: “è sponsor della società”. Chiediamo pertanto, alla stessa società per motivi etici e deontologici di non partecipare ad iniziative che possono risultare vantaggiosi per qualsiasi candidato. La Folgore di Castelvetrano è patrimonio di tutta la comunità e nel corso della lunga e gloriosa storia, non si è mai schierata politicamente con nessuno. L’iniziativa del prossimo nove settembre, purtroppo se verrà realizzata, interromperà questo stile che ha sempre contraddistinto la gloriosa società rossonera. "



I candidati Ventimiglia, Li causi e D’Agostino