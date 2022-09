Castelvetrano, al via quarantunesima edizione Handicamp a cura del Rotary Club

del 2022-09-08

È partita a cura del Rotary Club di Castelvetrano la quarantunesima edizione dell’Handicamp.

Quest’anno il campo, iniziato lunedì 5 settembre, si sta tenendo all’Hotel Residence Triscinamare.

Sono undici i ragazzi diversamente abili ospiti del Club che, fino a venerdì 9 settembre, saranno al centro della più grande e sensibile attività di servizio che il Club di Castelvetrano porta avanti dal lontano 1981.

Dopo due anni di fermo forzato a causa del Covid, è grande la soddisfazione del Presidente Pietro Nastasi che così si è espresso all’inaugurazione del campo: “Le ripartenze non sono mai state facili, lo abbiamo fatto nella logica dell’essere, dell’agire e del contribuire. Rimanere fermi non è mai una soluzione. L’Handicamp è il nostro contributo alla cultura della diversità”.

Compiacimento anche da parte del Direttore di Campo Andrea Chiovo, che così ha commentato: “Poter organizzare nuovamente attività di service come l’Handicamp è un grande traguardo per il Rotary di Castelvetrano e per tutta la comunità locale. Sono tantissimi i ragazzi diversamente abili che hanno partecipato nei 41 anni di vita di questa iniziativa, che si conferma una grande occasione d’inclusione sociale”.

Le attività di servizio si concluderanno venerdì 9 settembre e due giorni fa si è registrata anche la presenza del Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta Orazio Agrò, oltre che di quella del Governatore Incoming Goffredo Vaccaro.