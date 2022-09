Imprenditore castelvetranese cade da altezza di circa 4 metri. Sul posto Vigili del Fuoco e il 118

di: Redazione - del 2022-09-09

Cade da un’altezza di circa quattro metri ma per fortuna riesce a chiamare aiuto con il suo telefonino. Protagonista un noto imprenditore castelvetranese di 54 anni. L’uomo, dalle prime ricostruzioni, si trovava sul cornicione della sua ditta per un normale controllo, quando ha perso l’equilibrio, andando a finire in un’abitazione abbandonata che fa parte del palazzo Pignatelli nella via Pappalardo.

Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e anche i Carabinieri. All’uomo sono state riscontrate una serie di fratture, ma lo stesso non è in pericolo di vita.