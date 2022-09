Telecamere nel quartiere Belvedere per contrastare incivili e roghi tossici. La soddisfazione di un cittadino

di: Redazione - del 2022-09-09

In via Campobello e in alcune altre zone di Castelvetrano arrivano le telecamere per contrastare gli incivili e gli abbandoni di rifiuti, oltre che i roghi che spesso si verificano nelle zone periferiche di Castelvetrano.

Ad esprimere soddisfazione, Danilo Stagliano, che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale:

“Finalmente dopo mesi e mesi di segnalazioni, denunce ed incontri con il Comune, sono state installate una serie di telecamere in alcune zone del quartiere Belvedere, dove giornalmente vengono a buttare spazzatura, data poi a fuoco, inquinando l'ambiente ed intossicandoci, con consequenze gravi alla salute nostra e dei nostri bambini.

Ringrazio per questo importante primo passo verso una normale civiltà, augurandomi che questi incivili vengano puniti severamente con sequestri e denunce penali.”