Trenitalia ha consegnato i locali dell'ex Deposito Locomotive di Castelvetrano all'Associazione TrenoDOC

del 2022-09-10

Rete Ferroviaria Italiana, su input della Fondazione FS ha consegnato i locali della Squadra Rialzo dell'ex Deposito Locomotive di Castelvetrano all'Associazione TrenoDOC di Palermo, convenzionata con la stessa Fondazione FS.

I soci del sodalizio siciliano, che già in passato hanno operato nel sito, garantiranno il presenziamento e la guardiania dell'area dove insistono le ultime testimonianze della rete a scartamento ridotto delle FS, dismessa nel 1986. Inoltre, sotto la supervisione ed il coordinamento dei tecnici della Fondazione FS e delle società proprietarie dei rotabili, in futuro saranno effettuati mirati interventi di restauro conservativo sul materiale rotabile e sui cimeli reperiti.

Un importante risultato in ottica di valorizzazione del sito e di ritorno alla futura fruibilità anche per i turisti. In passato si era parlato anche di creare un sottopassaggio carrabile e pedonale e di convertire un magazzino esistente in uno spazio museale destinato alla Ferrovia. L’area del museo, nei progetti di Treno doc risalenti a qualche anno fa potrebbe diventare funzionale all’esercizio della stessa linea ferroviaria, cosa che consentirà di creare a Castelvetrano un polo museale ferroviario dalle connotazioni uniche, in quanto il materiale rotabile in esso preservato ed esposto al pubblico sarà anche utilizzato per la effettuazione di corse di breve e lungo raggio, per la gioia degli appassionati e dei turisti.