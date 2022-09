Castelvetrano, sabato 17 Settembre evento Cleanup Plastic Free. Ecco cosa fare

del 2022-09-08

Sabato 17 Settembre dalle ore 15:30 al via l'evento Cleanup Plastic Free a Castelvetrano.

Il punto di ritrovo sarà Villa delle Rimembranze, Viale Roma, alle ore 15:30.

Ci si ritroverà nuovamente, dopo la pausa estiva, per ripulire e raccogliere plastica ed altri rifiuti abbandonati all'interno del parco.

Per partecipare, iscriviti utilizzando il seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2209/17-set-castelvetrano .

Segui tutte le istruzioni per registrarti come volontario e clicca su "Partecipo all’evento".

Presentati all’appuntamento nel luogo e all’orario prestabilito, portando con te una borraccia d’acqua, delle scope e delle palette. Usa un abbigliamento adatto al luogo e alla stagione.

Sarà donata ad ogni nuovo volontario partecipante la maglietta blu di Plastic Free. Per chi ne è già in possesso, non dimentichi di indossarla.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare Plastic Free.

Salvare il pianeta si può, anche e soprattutto con i piccoli gesti quotidiani.