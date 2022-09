Salemi piange la maestra Nina, il saluto degli alunni:” Ci hai insegnato a sorridere “

di: Giuseppe Lodato - del 2022-09-10

Oggi il sole non riscalderà, la neve non imbiancherà, la nebbia non nasconderà nulla e gli uccelli non voleranno. Forse queste sarebbero le parole che lei stessa avrebbe usato durante una sua lezione per descrivere la dipartita di una persona cara. La maestra Nina come tutti a Salemi la chiamavano a novantasei anni ci ha lasciato e quando ci lascia una persona a noi cara, qualunque sia la sua e la nostra età, il vuoto è incolmabile e le parole non servono a lenire il dolore. La signora Nina Gulotta è stata per Salemi un esempio come madre, come moglie, ma soprattutto è stata la maestra. Sicuramente la maestra più anziana che era ancora in vita, la maestra che ha forgiato caratteri, che ha spronato menti e che ha insegnato a sorridere. E il Signore l'ha di sicuro accolta con il suo sorriso. Salemi oggi piange una figlia illustre