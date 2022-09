La Folgore sconfigge il Petrosino per due reti a zero. Segna Carovana e Rustico

del 2022-09-11

Bella vittoria in casa per 2-0 della Folgore contro il Petrosino con due gol nel primo tempo al settimo minuto di Carovana e poi al ventesimo con Rustico. Una gara che poteva avere un risultato ancora più pesante per gli ospiti se la compagine rossonera non avesse sciupato occasioni importanti con Lupo nel finale di gara.Per i rossoneri ben messi in campo dal Mister Messana la seconda vittoria di fila tra l’entusiasmo dei suoi tifosi.