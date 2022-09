Conferenza stampa Anci Sicilia, Alfano: “Comuni in sofferenza. Chiediamo impegno ai candidati”

di: Comunicato Stampa - del 2022-09-14

Oggi giovedì 14 settembre, nella Sala “Pio La Torre”, presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è tenuta una conferenza stampa, convocata dall’Anci Sicilia, a cui ha partecipato il Sindaco di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano. L’incontro nasce dall’esigenza di porre delle richieste ai candidati delle nazionali e regionali del 25 settembre, in merito alle problematiche dei comuni siciliani, analizzate durante l’assemblea dei sindaci, tenutasi qualche giorno fa.

Nel documento di sintesi dell’incontro, la necessità di un’assunzione di responsabilità ed impegno per i comuni siciliani, al di là delle appartenenze politiche.

“Dall’assemblea è emerso che circa 300 comuni non hanno approvato i bilanci di previsione 2022. – commenta il primo cittadino – Questo è un dato che certifica la disattenzione della Regione e del Governo nazionale rispetto alle problematiche quotidiane di un’amministrazione. – E ancora, continua – Dopo la pandemia, ci ritroviamo a combattere contro gli insostenibili costi dell’energia, che, così continuando, non ci permetteranno di offrire gli adeguati servizi alle scuole ed ai cittadini. I rincari aggravano le criticità finanziarie degli enti, mentre diminuiscono i trasferimenti erogati dalla Regione. Dal punto di vista nazionale, il federalismo fiscale penalizza la Sicilia e non tiene conto delle difficoltà ataviche del nostro territorio.

La condizione di sofferenza dei comuni siciliani è lampante. Figuriamoci poi, - conclude Alfano - se il comune è in dissesto come Castelvetrano. Bisogna scongiurare un aggravarsi della crisi economica in atto. E, per questo, serve che chi ci rappresenta si ricordi di questa terra una volta eletto.”