Parco Archeologico, fiamme in zona collina Manuzza. In azione Canadair. Sul posto Forestale e Vv. del Fuoco

di: Redazione - del 2022-09-12

Canadair in azione al Parco Archeologico di Selinunte, in contrada Manuzza, a causa delle fiamme partite dai pressi del fiume Modione, come già successo altre volte.

Il velivolo ha effettuato in totale 22 lanci di schiumogeno e acqua di mare.

L’incendio non ha interessato l’area archeologica. Intervenuti Vigili del Fuoco di Castelvetrano e Mazara, il personale della forestale e la Protezione Civile.

Sul posto anche il Direttore del Parco Felice Crescente, il quale ha rassicurato che non ci sono danni, ma solo qualche pianta autoctona andata purtroppo in fumo. Ecco le sue parole :" Non finirò mai di ringraziare gli Uomini dell'antincendio della forestale, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, i dipendenti del parco, il pilota del Canadair, di cui ho sentito solo la voce via radio e di quanti si sono spesi affinché il fuoco fosse domato prima che aggredisse i monumenti del Parco di Selinunte. A tutti voi un grazie dal profondo del cuore"

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e dei canadair in zona Manuzza è stato determinante.

L’incendio, sviluppatosi alle 14 circa, è stato domato alle 19 e ha interessato sessanta ettari di sterpaglie.