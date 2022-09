Nel ricordo del pittore castelvetranese Antonio Cannata, un uomo oltre la pittura

di: Salvatore Di Chiara - del 2022-09-12

Durante la navigazione nei vari motori di ricerca, è possibile imbattersi in situazioni molto interessanti. Tra queste, l’unione di tre parole-chiavi (pittura, quadri, Castelvetrano) ha indicato subito e sorprendentemente la figura del pittore castelvetranese Antonio Cannata.

È iniziata un’opera di assimilazione di informazioni tale da riuscire ad ottenere un percorso di vita professionale di notevole fattura. Cannata è stato un personaggio fuori dalle righe e questo gli ha permesso di vivere l’arte come stile di vita.

Nato nel 1938 a Castelvetrano, ha rappresentato l’uomo estroso nelle sue forme. Un protagonista carismatico e disinvolto nella sua naturalezza disincantata. Sin dalla giovane età, ha dimostrato di possedere una qualità innata per la pittura e con pochi strumenti riusciva a creare un capolavoro. La crescita esponenziale è stata frutto della persuasione e volontà di possessione maniacale del surrealismo.

Il movimento artistico come evoluzione del dadaismo. Vivere e completarsi in un automatismo psichico, in un processo in cui l’inconscio emerge durante i sogni e viene avvertito anche nel periodo in cui si è svegli. Permette l’espressione di parole, pensieri e riflessioni senza freni inibitori.

Le opere del nostro concittadino sono originali ed inconfondibili. Non lasciano spazio all’eventuale rischio che la spontaneità venga stritolata dalla costrizione di dover usare degli schemi fissi, precisi e dettano delle regole non scritte. I suoi immensi capolavori si trovano sparsi nel territorio italiano ed alcuni sono in vendita (vedasi Ebay e Amazon) a cifre considerevoli.

Dalle foto, è possibile constatare alcuni particolari del surrealismo e le caratteristiche portate avanti dallo stesso pittore. Quadri pregevoli dove figurano, oltre alla nitidezza delle immagini, anche la luminosità degli sfondi. Si nota un perfetto equilibrio tra una struttura cromatica ed una ricerca tecnica disegnativa. Lasciava vivere il contrasto positivo con la realtà.

Uno scontro frontale da cui estrapolare i dettagli, minimi, per afferrare i concetti profondi del disegno. Sono visibili creature mostruose ed ammalianti ad un tempo, incroci tra uomini e bestie, strutture maestose e impossibili, simboli inquietanti di un pensiero letterario e artistico onirico e arcano. La sua profonda ammirazione per la letteratura lo spinse a scrivere.

Un libro con 250 citazioni e riflessioni. Un capolavoro poco pubblicizzato dalla letteratura contemporanea. Pensieri che prescindono dal tempo, come lampi taglienti che illuminano ciò che è recondito nel nostro intimo. Spunti riscontrabili nei “Pensieri di Kannata”.

Estroverso, affidabile e dal grande temperamento, dimostrazione di un talento fuori dal comune, che gli valse dei riconoscimenti importanti, come il premio “Palazzo Vecchio”, il premio “Polaris Rotary Club”, “l’Oscar biennale di Venezia”, “Paul Harris” e “Fiorino”.

Una serie di gratificazioni volte a rendere omaggio ad un artista dal grande potenziale. I suoi quadri ebbero un enorme successo e vennero presentati presso alcune gallerie prestigiose italiane ed estere. Gli ultimi anni di vita li passò a Torino, dove, nel 2017, morì.

Angelo Dragone, del quotidiano “La Stampa” di Torino, aveva scritto: “Cannata può essere definito pittore per vocazione, nato e cresciuto per un fatto spontaneo, lontano naturalmente da scuole e accademie”.

Il noto editore Lorenzo Masetta scrisse: “…….il pathos di questo introverso artista sfoglierà ulteriori pagine del passato e del presente in dissacrante conflittualità con il nostro vivere”. Un pittore in grado di suscitare un’emozione, che riesce a sconvolgere e rasserenare allo stesso tempo.

Abbiamo il massimo dovere da cittadini di non dimenticare un altro personaggio unico. Una città che ha prodotti talenti a dismisura e deve ripartire in ambito culturale da essi. Si parla di premi letterari e andrebbe esteso al ricordo dei Cannata, Lumia e altri castelvetranesi, che hanno reso grande la nostra città.