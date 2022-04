(VIDEO) Progetti per le borgate marinare in vista dell'estate e tanto altro: Face to Face con Dott. Stuppia e Ass. D'Agostino

di: Redazione - del 2022-04-20

Per il consueto appuntamento settimanale di Face to face, Alessandro Indelicato ha intervistato il dottor Stuppia, attuale Consigliere Comunale ed ex Assessore, e il nuovo giovane Assessore Luca D’Agostino con delega al verde pubblico, arredo urbano, borgate marinare e quartieri.

Questa la dichiarazione di D'Agostino: "Selinunte è la situazione più complessa del nostro territorio. Qualche giorno fa sono ricominciati i lavori alla piazzetta lignea, abbiamo deliberato l’impegno delle somme per quanto riguarda la parte rimanente che andrà al bando. Stiamo cercando di sostituire panchine e pensiline a Triscina e a Selinunte e per questo abbiamo un fondo di 50 mila euro”.

Aggiunge Stuppia:”È chiaro a tutti che la situazione che ha trovato il Sindaco Alfano non era delle migliori, però è vero che anche in dissesto si può fare qualcosa, anche un simbolo. È vero che c’è stata la pandemia, ma secondo me negli ultimi due anni è mancato il senso di responsabilità dell’intera classe politica”.

Prosegue D’Agostino:”Stiamo presentando dei progetti per realizzare delle piste ciclabili, una interesserà Triscina e una Selinunte. Metteremo a bando la struttura dal lato di Triscina del Parco e alcuni imprenditori sono interessati. I mercatini si faranno, la circonvallazione di Triscina è una zona che necessita di interventi di pulizia. A Selinunte c’è un’interlocuzione in corso con Ferrovie dello Stato per capire il da farsi”.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da due ospiti, per vedere l'intervista integrale, cliccate sul video.