Porto di Marinella, l'Assessore regionale Toni Scilla conferma il finanziamento

di: Redazione - del 2022-04-23

Il Governo regionale siciliano ha stanziato 350.000 euro per il trasporto delle alghe dal porto di Marinella al sito di stoccaggio e per dragare lo specchio d’acqua. A confermarlo l’assessore regionale alla pesca e all’agricoltura Toni Scilla, che da tempo segue i lavori di riqualificazione al porticciuolo di Marinella con fondi del Patto del Sud.

I lavori della nuova banchina di terra proseguono e la pavimentazione avverrà dopo che le tonnellate di alghe che sono ammassate all’interno del bacino saranno portate al sito di stoccaggio del Polo tecnologico di Castelvetrano.

Lo stesso assessore Toni Scilla aggiunge:”Si sta perdendo un po' di tempo in più, per il trasporto delle alghe perché si stanno facendo asciugare e avranno così un peso minore e poi si aspetta l’esito della nuova caratterizzazione delle alghe e dei fanghi, che dovrà essere fatta a cura dell’Arpa.

Fatto questo arriveranno i mezzi idonei anfibi di una impresa per dragare il porto attualmente per metà occupato dalla posidonia oceanica e insabbiato, con grande disagio per i pescatori per l’ormeggio e per la navigabilità dello stesso specchio d’acqua. Spero-conclude-che entro a fine di giugno i lavori possano essere conclusi.”

L:assessore conferma telefonicamente anche che: ”Sono stati stanziati i soldi per lo studio di fattibilità del progetto di un nuovo porto che ha consegnato il Sindaco Alfano direttamente al presidente Nello Musumeci.”

Era stato lo stesso Presidente a richiederlo al primo cittadino nel corso di una sua recente visita a Marinella di Selinunte, su espressa richiesta dei pescatori di Marinella, che per giorni avevano inscenato una forte protesta per chiedere un intervento urgente per potere entrare ed uscire dal porto con le loro imbarcazioni.

Anche il sindaco di Castelvetrano ha già emanato di recente una ordinanza per la rimozione delle alghe e il trasporto momentaneo al Polo Tecnologico di contrada Airone, gestito dalla curatela fallimentare della Belice Ambiente spa che vorrebbe vendere invece l’impianto.