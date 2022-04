Santa Ninfa: Convocato il Consiglio comunale per il piano dei costi del servizio rifiuti

di: Redazione - del 2022-04-23

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'assemblea civica per le 19 di mercoledì 27 aprile. Tra i punti all'ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, l'approvazione del piano dei costi del servizio rifiuti, le tariffe della Tari (la tassa sui rifiuti) per il 2022 e il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute consiliari. (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)