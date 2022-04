(FOTO) Scontro tra due auto sull’A-29 all’altezza dello svincolo di Salemi. Quattro castelvetranesi coinvolti

del 2022-04-24

Incidente stradale ieri sera allo svincolo di Salemi sulla a-29 all’altezza del km 44. Coinvolti una Ford ecosport con 4 passeggeri castelvetranesi feriti (tra cui un giocatore della Folgore) e una Fiat panda con a bordo due persone con vari traumi e fratture ricoverate all'Ospedale di Castelvetrano. In base alle prime ricostruzioni la Fiat Panda avrebbe invaso la corsia in cui sopraggiungeva la Ford. A seguito dello scontro frontale sono intervenuti sul posto Carabinieri e 118 per le cure del caso.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelvetrano che, con cesoie e divaricatore, hanno tagliato il tetto della Fiat panda per estrarre gli occupanti della piccola utilitaria che dopo l’urto si era capovolta.