Covid-19 in provincia di Trapani. 266 casi a Castelvetrano

del 2022-04-21

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp. Aggiornamento del 21 aprile 2022

Totale attuali positivi 5462 (ieri 5341) così distribuiti:

Alcamo 598

Buseto Palizzolo 35

Calatafimi Segesta 93

Campobello di Mazara 157

Castellammare del Golfo 193

Castelvetrano 266 (ieri 268)

Custonaci 76

Erice 335

Favignana 108

Gibellina 19

Marsala 1249

Mazara del Vallo 360

Misiliscemi 0

Paceco 191

Pantelleria 199

Partanna 95

Petrosino 75

Poggioreale 15

Salaparuta 12

Salemi 81

San Vito Lo Capo 70

Santa Ninfa 45

Trapani 939

Valderice 227

Vita 24

Totale deceduti 634 (+1); totale guariti 88.378

Ricoverati in terapia intensiva 1 (+1), Ricoverati in terapia semi-intensiva 12 (/), sono 74 (-2) le persone in degenza ordinaria e 15 (+1) i ricoverati in RSA e Covid Hotel.