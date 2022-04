Marinella, ricominciati i lavori alla piazzetta lignea. L'obiettivo è completarli prima del 30 giugno

del 2022-04-21

Sono ricominciati i lavori per la sistemazione della piazzetta lignea a Marinella di Selinunte dove è stato posato parte del rivestimento in legno.

Ad annunciare la ripresa dei lavori era stato qualche giorno fa l'Assessore alle borgate Luca D’Agostino: "Riconsegnare la piazzetta lignea agli operatori economici, alla cittadinanza e ai frequentatori di Marinella di Selinunte, quanto prima, è un obiettivo a cui questa Amministrazione intende arrivare con tutte le sue forze aveva dichiarato il neo Assessore. La riqualificazione della piazza rientra in una strategia di sviluppo locale, per il grande interesse collettivo e per l’economia locale."

"Abbiamo fatto un sopralluogo sul posto. L'auspicio è che l'azienda riesca a completare i lavori prima del termine ultimo che è il 30 giugno", aveva invece precisato il Sindaco Enzo Alfano.

Come anticipato qualche giorno fa, inoltre, sono stati trovati nuovi fondi per sistemare la parte rimanente della piazzetta lignea non interessati dai lavori in atto, quella di fronte alla gelateria.

L'intervento sarà realizzato in regime di convenzione/ATS tra il Comune e il FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata", nell’ambito delle risorse ammesse a finanziamento con la misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020. Il progetto, redatto dall'arch. Barresi, verrà finanziato per un importo di € 57.900,00.