Castelvetrano "Città dell'Olio" con l'iniziativa "Tramonti tra templi ed ulivi"

del 2022-04-22

Riportiamo di seguito un comunicato del Comune di Castelvetrano, relativo all'adesione all'Associazione Nazionale "Città dell'Olio":

Il Comune di Castelvetrano nel 2021 ha nuovamente aderito all'Associazione Nazionale "Città dell'Olio", che consente a tutte le città, che ne fanno parte, di poter partecipare alle iniziative a carattere nazionale di promozione e divulgazione della coltura / cultura dell'Olio Evo e di tutti i prodotti locali che si accompagnano ad esso.

Questo Ente vuole prendere parte alla iniziativa che, si svolgerà nell' arco temporale in oggetto indicata, stabilendo giornate nelle quali organizzare le attività consigliate nel programma di massima fornito dall' Associazione Nazionale.

Con la presente si intende invitare le associazioni in indirizzo per incontro conoscitivo delle realtà produttive, culturali e sportive del territorio ed insieme predisporre il programma delle iniziative.

L'incontro si terrà Giovedì 28/04/2022 alle ore 15,00 di nei locali comunali di Via della Rosa n 1 al primo piano, sala riunioni. Il referente per il Comune di Castelvetrano, quale associato della "Città dell'Olio", resta disponibile al numero 0924/909655 per eventuali approfondimenti del caso. Con l'auspicio di una fattiva collaborazione tra pubblico e privato in seno alla promozione del prodotto e la valorizzazione del territorio, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Referente Anna Balsamo