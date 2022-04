Sconfitta indolore per la Folgore a Gangi. Ora testa ai play off

del 2022-04-24

Termina con una sconfitta a Gangi la stagione regolare della Folgore. Ora la concentrazione è rivolta ai play-off dove i rossoneri affronteranno il Raffadali domenica 8 maggio.

La Folgore, ormai sicura dei play-off e del terzo posto in classifica, perde per 3 a 2. Di Rustico e di Corso i goal dei rossoneri che hanno dovuto rincorrere per tutta la partita i padroni di casa che si giocavano le ultime chance di conquistare i play-off.

La vittoria però non è bastata al Gangi, che termina si al quinto posto in classifica ma a più di 10 punti di distacco dal Casteldaccia secondo in classifica, vittorioso ad Alcamo.

Il Casteldaccia quindi si qualifica direttamente al prossimo turno dei play-off dove affronterà la vincente di Folgore - Raffadali.