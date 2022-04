Lettore scrive: "Degrado presso la scalinata della stazione: si auspica un intervento di ripristino"

di: Redazione - del 2022-04-27

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Enzo Napoli che mediante testimonianza fotografica evidenzia il degrado della scalinata nei pressi della stazione di Castelvetrano auspicando un intervento di ripristino e messa in sicurezza.

Il muraglione con la scalinata sono stati costruiti negli anni Trenta. Era a forma di V, come quella del viale Roma davanti la farmacia Ingrassia. Nei primi anni Cinquanta è stata trasformata per come la vediamo adesso.

Foto degli anni 30'

Foto degli anni 60' (frontalmente si vede ancora la centrale elettrica non più funzionante)