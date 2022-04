Ieri Cateno De Luca a Castelvetrano per presentare la nuova entrata in "Sicilia Vera" di Giuseppina Fratello

di: Redazione - del 2022-04-27

È stato ufficializzato ieri il passaggio della consigliera Giuseppina Fratello, tra le fila del Movimento “Sicilia Vera”, che fa capo all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca e che ha come riferimento in provincia l’ex sindaco Daniele Mangiaracina, che pare voglia candidarsi alle prossime regionali. L’ufficialità del passaggio segue quello di Ignazio Maltese vice presidente del Consiglio della città.

Entrambi erano stati eletti tra le file del Movimento 5 Stelle, per poi insieme ad un’altra consigliera, dichiararsi indipendenti, dopo un confronto con gli ex compagni pentastellati, che ha finito per creare problemi di numeri in sede di votazione in Consiglio al Sindaco.

Sono questi i primi campanelli di una campagna elettorale per le prossime regionali che comincia a muoversi, anche se si tratta di probabili candidati che orbitano nel territorio, mentre si attende di conoscere se Castelvetrano avrà un forte candidato su cui eventualmente puntare.