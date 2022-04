Lettera al Direttore: "A Triscina non esiste segnaletica: Bisogna dare un volto nuovo alla borgata"

di: Redazione - del 2022-04-26

Riceviamo e pubblichiamo una lettera al Direttore giunta in Redazione:

"Triscina stamattina, dei turisti si sono smarriti e si chiedono perché non esista la segnaletica. La storia si ripete di anno in anno. La vergogna la fa da padrona perché, oltre alla segnaletica, non esiste decoro e dire che a 50 metri esiste un parcheggio per i bus. L'ingresso parco è chiuso e la borgata non ha niente di turistico da offrire ai visitatori.

Un'altra estate si avvicina e a Triscina il nulla di fatto non è un'incognita. Grazie per pubblicazione nel tentativo di smuovere le istituzione a dare un volto nuovo alla borgata".