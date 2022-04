Sardegna: l'aumento del turismo nel 2022

di: Luca Beni - del 2022-04-28

(ph. www.civadiviaggiare.it)

Sempre più turisti salpano verso la Sardegna

Navi e traghetti verso Sardegna hanno ripreso a salpare con buona lena, segno che la stagione turistica sta via via prendendo piede con sempre più turisti che sbarcano sull'isola per godersi le proprie ferie. La Sardegna è entrata nell'immaginario collettivo del turismo internazionale come uno dei luoghi più belli da visitare, ed in effetti l'isola è uno straordinario mix di natura, culture e tradizioni tutto da scoprire. L'aumento delle prenotazioni di traghetti per porto vecchio in Sardegna non ha fatto che confermare quanto questa regione sia apprezzata, in particolar modo da coloro che la raggiungono in nave godendosi fin dall'arrivo la vista delle sue meravigliose spiagge e promontori.

Aumentano le prenotazioni per la nuova stagione turistica

L'arrivo della bella stagione e l'avvicinamento all'estate da sempre comporta un positivo aumento del turismo nel nostro paese. Gli indicatori principali di questo fenomeno sono proprio le strutture alberghiere, le quali registrando l'aumento delle prenotazioni possono facilmente tener tracci dell'effettivo andazzo del turismo. La Sardegna, che da sempre è una meta d'eccellenza, pare si confermi tale proprio dato l'aumento di prenotazioni in alberghi e ristoranti dell'isola. Turisti italiani e provenienti dall'estero hanno difatti scelto di passare periodi di varia durata in Sardegna, andando ad aumentare ulteriormente le prenotazioni che già si erano alzate con l'arrivo della Pasqua.

Tutto questa fa ben sperare per l'estate, periodo in cui l'isola viene assaltata da flotte di turisti che ben conoscono i suoi pregi o che li voglio saggiare per la prima volta. Non c'è da stupirsi dei numeri elevati comunque; anche in passato e in periodi di crisi l'isola ha mantenuto un certo flusso turistico, merito anche del suo particolarissimo paesaggio ideale per staccare da tutto e godersi un po' di relax.

Quali saranno le mete estive più gettonate? Nel corso dell'anno l'aumento del turismo in Sardegna potrebbe portare qualche sorpresa, con un aumento della frequentazione di zone naturali rispetto alle città. Non si tratta di una dato certo, ma c'è da tenere in considerazione il netto aumento di smart working degli ultimi anni. Questo fatto è particolarmente importante perché dopo lunghi periodi di lavoro a casa gli italiani potrebbero optare soprattutto per trascorrere le ferie in grandi spazi aperti tra spiagge, vegetazione lussureggiante e ampie distese, di cui la Sardegna è ricca e che probabilmente hanno contribuiranno a far aumentare le prenotazioni.

Non vanno però sottovalutate città come Alghero, meravigliosa località di mare nonché punta di diamante della Riviera del Corallo, la quale oltre a tutte le comodità di una cittadina gode di paesaggi naturali davvero stupendi a brevissima distanza. C'è poi ovviamente Cagliari, in cui si respira in ogni stagione l'aria leggiadra del mare e i cui bellissimi quartieri storici offrono la possibilità di vedere costruzioni e strade davvero suggestive. Una menzione d'onore va anche a Carloforte, un borgo di mare sull'isola di San Pietro; le case variopinte, le attività locali figlie di un'antica tradizione e la presenza di numerose spiagge ne fanno una meta ideale per i turisti di tutte le età.