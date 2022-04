(VIDEO) Emozioni, ricordi e sguardo ai play off della Folgore ieri a “Face to Face”

di: Redazione - del 2022-04-28

Per il consueto appuntamento settimanale di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato il Presidente della Folgore Giuseppe Indelicato, l’addetto alla comunicazione Gianfilippo Bonanno, in collegamento anche la bandiera folgorina Gegè di Ruocco.

Sono intervenuti telefonicamente anche lo storico capitano della Folgore Vito Signorello e l’ex bomber rossonero Antonio Morici.

Una serata tra ricordi rossoneri, emozioni con lo sguardo ai play off che vedranno impegnata la Folgore domenica 8 Maggio in casa con il Raffadali.

Questa la dichiarazione del Presidente Indelicato: ”La Folgore mancava di una dirigenza castelvetranese da anni, per cui è stato necessario tentare di riportare il calcio a Castelvetrano, ma non è stato semplice”.

Aggiunge Gegè di Ruocco: ”Quello che si sta facendo è eccezionale perché ha risvegliato il senso di appartenenza di tanti castelvetranesi. Il primo obiettivo è stato raggiunto. Quando sono stato invitato dal Presidente, il primo giorno di inizio preparazione della Folgore ho respirato un’area familiare e uno spirito di appartenenza che mi hanno dato grandi aspettative”.

Prosegue Gianfilippo Bonanno: ”La Folgore è come una sorella, l’abbiamo vissuta in famiglia fin da quando ero piccolo. A fine campionato ci sarà il mio primo libro dal titolo “Tanta voglia di Folgore”, un racconto autobiografico e uno spaccato della Folgore dal 1980 al 1988. Il fatto di essere stato il figlio di un Dirigente mi ha catapultato in questa situazione che poi ho vissuto da tifoso e inviato”.

Questa alcune delle dichiarazioni rilasciate dai nostri ospiti, per vedere l’intervista integrale, cliccate sul video.