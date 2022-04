Obiettivo Città propone migliorie per Triscina

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-28

Riportiamo di seguito la nota del Gruppo Consiliare Obiettivo Città che ha ad oggetto le problematiche che interessano la borgata di Triscina:

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Martire Calogero, Stuppia Salvatore e Viola Vincenza, aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio delle proprie e rispettive competenze, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, in riferimento alle diverse segnalazioni ricevute da cittadini residenti e non, nella borgata di Triscina, promuovono il presente atto di promozione ed indirizzo, al fine di fare in modo che questa amministrazione possa recepirne le indicazioni e adoperarsi in merito.

Le problematiche di Triscina sono molteplici ma molte anche di facile ed economica soluzione che se messe in atto possono già da subito migliorare la qualità della vita della borgata e rendere il soggiorno dei villeggianti meno caotico e il traffico più scorrevole.

Premesso:

- che la frazione di Triscina vive uno stato di notevole degrado;

- che siamo in prossimità della stagione estiva;

- che la zona antistante l’entrata del Parco Archeologico lato Triscina è in stato di abbandono ma potrebbe invece essere una valvola di snodo importante;

- che numerose fontanelle non sono funzionanti e richiedono solo una accurata manutenzione;

Suggeriscono i seguenti interventi:

- All'ingresso di Triscina, tra via 6 e Circonvallazione vi è totale assenza di segnaletica;

- Al primo incrocio dopo il distributore a sinistra, grande parcheggio non segnalato;

- Attenzionare Villa Quartana attraverso opera di bonifica e interventi di valorizzazione;

- Via 10 considerata l’ampiezza della via Potrebbe essere utilizzata per Mercatino;

- Nella Via 21 considerata l’ampiezza si potrebbe creare una area parcheggio ed eventuale Incanto del Pesce anche una volta la settimana nel periodo estivo;

- La Via Malaphoros, considerata la piccola carreggiata esistente deve essere a senso unico e utilizzare le 4 vie (2-24-42-64) che conducono subito fuori dal centro urbano e nei pressi del distributore per fare defluire bus e traffico veicolare;

- Ingresso Parco mal curato e in stato di abbandono.

Parcheggio per autobus a monte non utilizzato;

- Far pulire e recintare gli spazi liberi e malcurati che insistono sulla via Malaphoros, che è quella che conduce all’ingresso del parco e la cui incuria non depone certo a favore della stessa borgata;

- Sicurezza stradale da implementare con Delimitazione visibile e " occhi di gatto " soprattutto in prossimità degli svincoli e nel tratto di strada che dal semaforo va a Triscina;

- Segnaletica verticale ed orizzontale posta in maniera chiara e visibile un pò in tutta la borgata con rivisitamento di quella esistente;

- Riattivare fontanelle già da subito considerato che da precedente interrogazione si è appurato che con una piccola manutenzione è possibile ripristinare le fontanelle non funzionanti

-Attraverso la segnaletica valorizzare la piazza Quartana ovvero rendendola un isola pedonale e quindi il centro di aggregazione della borgata che per diversi motivi è dispersiva.

Si può anche utilizzare il piazzale sottostante come parcheggio o altro e non vanificare così il lavoro fatto l’ anno scorso per la bonifica, considerato che era in stato di abbandono e vandalizzato.

A questo possiamo aggiungere un progetto di medio periodo che miri a proporre un lungo mare a Triscina con passerella in legno, valutati i grandi spazi esistenti nel lungomare dalla via 17 alla via 3 e dare così una impronta di borgata turistica che calamiterebbe l’attenzione di diversi turisti e riqualificherebbe allo stesso tempo una borgata per tanti anni mortificata.

Castelvetrano, 27 aprile 2022

F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”:

Martire Calogero

Stuppia Salvatore

Viola Vincenza