CVetrano, il 12 Maggio la semifinale del Concorso Nazionale Miglior Lettore XXIV Edizione

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-30

La XXIV Edizione del concorso “Miglior Lettore”, quest’anno, è interamente dedicata al teatro. La partecipazione di molti istituti scolastici provenienti da diverse regioni ha confermato il successo di un concorso che da tempo si attesta sull’intero territorio nazionale.

Giovedì 12 maggio 2022, alle ore 8.30, le squadre interne ammesse alla Semifinale del Concorso Nazionale Miglior Lettore saranno chiamate a disputare la prova presso l’Aula Magna della sede centrale dell’I.C. Capuana Pardo. Il pomeriggio del 12, a partire dalle ore 14.30, sarà dedicato ai gruppi esterni.

La Finale si terrà nella stessa sede dalle ore 8.30 nella mattinata del 13 maggio 2022 e alle ore 16.30 avrà luogo presso il CINE MARCONI di Castelvetrano la Cerimonia conclusiva di premiazione.

La gara finale sarà articolata in due che prevedono la rielaborazione critica di un testo e la lettura interpretativa ad alta voce.

Per quanto riguarda la sezione esterna, verranno individuati 3 gruppi vincitori, uno per ognuna delle tre sezioni in concorso: Sezione A - scuola primaria; Sezione B - scuola secondaria di 1° grado; Sezione C - scuola secondaria di secondo grado.

Per ciò che riguarda la sezione interna verranno individuati 2 gruppi vincitori, uno per la Sezione A - scuola primaria, uno per la Sezione B - scuola secondaria di primo grado. Ai vincitori sarà assegnato un premio e un attestato di merito, a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

La Commissione si riserva la possibilità di aggiudicare Menzioni speciali ad elaborati di particolare rilevanza artistica e creativa.