Stop alla cementificazione selvaggia nel centro storico a Castelvetrano. Importante decisione in Consiglio. Soddisfazione di Italia Nostra

Non più costruzioni selvagge in centro storico e a Marinella si corre ai ripari. Non più costruzioni e residence e alberghi in aree libere, grazie ad una politica fin troppo permissiva negli anni.

Il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che, su proposta di Italia Nostra, modifica l’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Castelvetrano.

Con la cancellazione del comma 3.4 dell’art. 22, che dava la possibilità di costruire sino a 5 mc per ogni metro quadrato di superficie di lotto libero nella zona A2 (contrariamente a quanto previsto dalle leggi urbanistiche regionali e nazionali), si ritorna all’impianto voluto dall’Ufficio Piano del Comune. Infatti la norma era stata introdotta da un emendamento proposto in Consiglio Comunale.

Questa anomalia era stata rilevata dalla sentenza del T.A.R. relativa ad un immobile costruito dalla Desi Group a Marinella di Selinunte in zona A3, (chiamato ecomostro) adesso confiscato, normata allo stesso modo della zona A2 di Castelvetrano.

Gran parte dei nuovi edifici della via V. Emanuele, della Via Mazzini e della via Mannone, sono stati costruiti sulla base di queste norme oggi cancellate.

Adesso i proprietari di immobili nel centro storico, venendo a mancare la possibilità di una facile demolizione e ricostruzione, potranno essere interessati a restaurare i loro edifici.

L’ingegnere Pietro Di Gregorio, presidente della sezione locale di Italia Nostra onlus, che da tempo sostiene la necessità di cancellare il comma 3.4, ha dichiarato: “Da oggi sarà impossibile demolire un vecchio edificio della zona A2 e costruire un moderna palazzina in cemento che fa a pugni con gli edifici circostanti. Molte ferite, che non potranno essere risanate, sono state inferte al nostro Centro Storico e a quello di Marinella.

Oggi però è possibile cambiare. Voglio ringraziare il Sindaco che ha accolto la nostra proposta ed ha portato la delibera in Consiglio. Voglio inoltre ringraziare tutti i consiglieri che, al di là dell’appartenenza alla maggioranza o all’opposizione, hanno votato la delibera rendendo possibile un cambiamento. A giorni un nostro comunicato esprimerà una valutazione articolata del provvedimento”.

Gaetano Caldarera, consigliere pentastellato e presidente della I°Commissione, manifesta il suo compiacimento, stante il fatto che la delibera è stata votata dai 22 consiglieri presenti: ”Ciò dimostra che opposizione e maggioranza possono svolgere un ottimo lavoro per il bene della città”.

Di seguito il testo del comunicato pubblicato da Italia Nostra:

"Il 27 Aprile il Consiglio Comunale di Castelvetrano ha approvato all’unanimità la proposta di cancellare il comma 3.4 dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

ITALIA NOSTRA accoglie con soddisfazione il raggiungimento di un obbiettivo a lungo perseguito dall’Associazione, reso possibile dalla sensibilità della Giunta e di tutti i consiglieri, che hanno votato all’unanimità la delibera, a prescindere dallo loro appartenenza alla maggioranza o all’opposizione.

Da oggi la politica di protezione e recupero del centro storico di Castelvetrano fa un passo avanti.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, vogliamo brevemente ripercorrere la storia di queste norme contestatissime anche all’epoca. Occorre premettere che il Piano Regolatore di Castelvetrano è stato adottato dal Consiglio Comunale con l’approvazione di un emendamento (inserito al comma 3.4 delle norme tecniche di attuazione) che consentiva l’intervento edilizio diretto nei lotti liberi della Zona A2 con l’indice di fabbricazione di 5 mc per ogni mq di superficie).

In parole semplici veniva consentita nuova edificazione nei lotti liberi del centro storico, senza alcun vincolo (sagoma, volumetria etc..) ed in assenza di piani particolareggiati riguardanti quella Zona, in aperta contraddizione con quanto previsto dalla legge urbanistica regionale e dalle leggi urbanistiche nazionali.

Con questa norma molti edifici del centro storico, all’interno della Zona A2, sono stati demoliti perché “pericolanti” e quindi ricostruiti, in assenza di un piano particolareggiato o quanto meno del parere della Soprintendenza.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Basta fare una passeggiata nella via V. Emanuele, nella via Milazzo, nella via Mannone o nella via Mazzini per vedere palazzi ottocenteschi di fianco o di fronte a moderne palazzine, ed in qualche caso ad avveniristici edifici in vetro e cemento. In questo modo è stato tradito lo spirito della legge, che non punta a conservare i singoli edifici, ma a preservare il centro storico in quanto tale nella sua totalità.

Con l’approvazione della delibera in oggetto è possibile cambiare gli indirizzi della politica urbanistica della città. Da oggi gli interventi nelle Zone A1,A2 e A3, nonostante una nomenclatura artificiosa che distingue il centro storico dal centro antico, distinzione non prevista dalla legge istitutiva delle Zone Territoriali Omogenee, saranno unicamente quelli previsti dalle legge urbanistica regionale e dal Testo unico dell’Edilizia.

Cioè: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Resta esclusa la possibilità di demolizione e ricostruzione.

ITALIA NOSTRA ritiene che in questo modo sarà possibile arrestare il degrado della città e avviare un meccanismo virtuoso che induca i proprietari degli immobili nel centro storico ad investire nel loro recupero".