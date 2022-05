Castelvetrano, va in bagno e resta chiuso in un locale. Malcapitato si rivolge ai Carabinieri

di: Redazione - del 2022-05-02

Ieri i carabinieri di Castelvetrano, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, sono stati chiamati ad intervenire presso un'attività commerciale del centro città, in quanto un uomo vi era rimasto bloccato.

Giunti sul posto, le forze dell'ordine hanno constatato che l'attività era realmente chiusa.

La persona rimasta all'interno ha poi spiegato che, mentre era in bagno, il titolare era andato in pausa pranzo, senza accorgersi, inavvertitamente, della presenza dell'uomo rimasto lì dentro.

Non conoscendo il titolare e non sapendo come rintracciarlo, il malcapitato si è affidato agli uomini dell'arma, che in poco tempo sono risaliti al titolare dell'attività.

Dispiaciuto per quanto successo, il commerciante si è precipitato ad aprire il locale, permettendo così l'uscita dell’uomo rimasto bloccato.