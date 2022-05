Covid-19 in provincia di Trapani.254 casi a Castelvetrano

del 2022-05-02

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di oggi 2 maggio 2022:

Alcamo 558

Buseto 38

Calatafimi 92

Campobello 142

Castellammare 209

Castelvetrano 254

Custonaci 128

Erice 390

Favignana 105

Gibellina 30

Marsala 1043

Mazara 411

Misiliscemi 11

Paceco 185

Pantelleria 114

Partanna 151

Petrosino 67

Poggioreale 0

Salaparuta 11

Salemi 136

S Vito 59

Santa Ninfa 26

Trapani 976

Valderice 224

Vita 46 un totale di 5406 positivi.

Totale deceduti 646 (+1). totale guariti 93412.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 0 (/); Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 13 (/); Ricoverati in degenza ordinaria: 52 (+3); Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 12 (/).