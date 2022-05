Calcio prima categoria, il Salemi conquista la salvezza. Grande festa in città

del 2022-05-02

Il Salemi resta in prima categoria mentre la Giardellinese retrocede. Questo il verdetto alla fine di una “gara infinita e intensa”, come afferma un vecchio tifoso Totò Palermo, che si è protratta fino ai tempi supplementari.

Il pareggio per i padroni di casa del Salemi significa la salvezza grazie al migliore piazzamento ottenuto in classifica.

Un primo tempo con gli ospiti più intraprendenti ma con el salemi pericolso al 30’ con un colpo di testa di Blunda. Un pubblico delle grande occasioni vociante ha incitato la squadra per tutti i 120 minuti di gioco, con gli ospiti sempre pronti a cercare il colpo della vitttoria per la salvezza in più occasioni con Randazzo che, al 40’ del secondo tempo, con un tiro secco sfiora la rete.

Nei due tempi supplementari è affiorata un po' di stanchezza con gli ospiti sempre alla ricerca del vnataggio ma che hanno rischiato due volte di capitolare con Ardagna.

Alla fine è festa a Salemi per il buon Luigi Gandolfo anima di questa società, per il presidente e per tutti coloro che con grande sacrificio hanno dato il loro contributo, a partire dal difensore salemitano Blunda che ha rinunciato a giocare in Eccellenza e i vari Gandolfo, Calia e altri.

Sinceramente la Giardellinese non ha assolutamente demeritato, giocando a viso aperto, e per i palermitani ancora c’è qualche porta aperta per restare in prima categoria in caso di ripescaggi.