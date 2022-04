Boccata d'ossigeno alle attività commerciali chiuse o sospese per Covid. Novità positive provengono dall'ultimo Consiglio Comunale

del 2022-04-29

Il Consigliere Capo Gruppo del M5S Manuzza, per la delibera sul fondo perequativo per gli enti locali - annualità 2021, ci ha riferito: “Si tratta di una importante delibera che permette di accogliere le risorse del Fondo destinato alla compensazione delle minori entrate per i Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali in favore di operatori economici per il periodo in cui queste attività sono risultate sospese o soggette a limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria Covid- 19.

Il nostro ente ha già ricevuto l’acconto pari al 20% e con la votazione all’unanimità dei 22 presenti di ieri sera, si aprono le porte al restante 80% per complessivi € 1.014.685,04.

I soggetti economici oggetto del beneficio sono stati raggruppati in due macro aggregati ed hanno ricevuto una riduzione sulla Tari per l’annualità 2021, pari al 67% o al 15,50% a seconda del proprio codice Ateco con la quale gli uffici hanno potuto quantificare le limitazioni patite nel periodo del lockdown”.

Una occasione da profittare sia per le locali attività commerciali che per le casse dell'ente.