Cornicione pericolante al Selinus. Chiuso l’accesso al teatro. Maestranze a lavoro

del 2022-04-29

Teatro Selinus chiuso per consentire alle maestranze incaricate dal Comune di operare sul tetto a spiovente dell’edificio, dove si erano staccate alcune parti del cornicione adesso messo in sicurezza, in attesa del ripristino dopo che sono state fatte crollare le parti ammalorate. Si spera al più presto visto proprio l’aumento delle presenze dei turisti nel Sistema delle Piazze durante la stagione estiva.