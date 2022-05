Migliorare vivibilità del centro storico di Castelvetrano. Firmato protocollo dal Comune con O.A.P.P.C. Ecco di cosa si tratta

del 2022-05-02

E’ stato firmato stamattina, presso Palazzo Pignatelli, il protocollo di intesa tra il Comune di Castelvetrano e l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trapani (O.A.P.P.C.). Obiettivo dell’intesa è la promozione della Rigenerazione urbana del Centro storico della Città, in risposta alle necessità di azioni congiunte per la comunità, nell’ottica del miglioramento della vivibilità dell’area, negli ultimi anni, oggetto di degrado strutturale e sociale. “Abbiamo voluto aderire con grande entusiasmo a questa iniziativa, trovando grande disponibilità e apertura da parte dell’ordine e della presidente Giuseppina Pizzo. – commenta il Sindaco Enzo Alfano- Si tratta di un'occasione unica per fare rete, al fine di favorire lo sviluppo del nostro territorio. La nostra città necessita di qualificati contributi esterni, con il contestuale pieno coinvolgimento delle professionalità locali, per creare sinergie indispensabili per la crescita della nostra comunità.” In particolare, l’Ordine propone, previa approvazione del Consiglio, una serie di iniziative riguardanti la Rigenerazione del Centro storico, tramite workshop, seminari, convegni e anche tramite l’attivazione e co gestione di un Urban Center, consistente in un laboratorio urbano volto al coinvolgimento critico della popolazione nelle politiche di trasformazione della città. Il Comune, dal suo canto, metterà a disposizione gratuita locali, mezzi e risorse umane al fine di poter avviare le iniziative proposte, favorendo la collaborazione anche con le associazioni del territorio. Inoltre, periodicamente saranno acquisiti pareri e contributi tecnico scientifici dell’ordine, che darà così un contributo alla rigenerazione urbana di Castelvetrno, in una proficua cooperazione reciproca con il Comune.