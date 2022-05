L'8 Maggio presso villa Regina Margherita si terrà “L’arte del Fiorire – Insieme Con il Cuore”, a cura della Pro Loco Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-03

La Pro Loco A alle 13, nell’ambito delle proprie iniziative programmate sul territorio, sollecitata da un gruppo di associate volontarie, ha pensato di rendere la Festa della Mamma una giornata all’insegna della condivisione del rapporto tra la madre e i propri figli.

L’iniziativa è rivolta ai bambini che potranno, insieme alle loro mamme, vivere uno spazio quasi dimenticato all’interno del centro storico cittadino, la Villa Regina Margherita (Villa San Giovanni).

La mattinata sarà destinata ad accogliere i bambini e i loro genitori, creando uno spazio in cui si possa esprimere l’Arte nelle sue diverse forme, dal disegno alla pittura, dalla lettura al giardinaggio.

L’8 Maggio la Villa Regina Margherita diventerà uno spazio in cui sarà possibile trovare una estemporanea di pittura, un’area disegno, una bancarella con dei libri per bambini da omaggiare a quanti parteciperanno, una festosa tavola con caramelle e merendine e tanta animazione per i più piccoli con personaggi Disney e dei cartoni animati più amati.

Tra le varie attività, i bambini si occuperanno anche di fiori e piante insieme ai ragazzi, attività che presuppone un impegno costante e un coinvolgimento crescente, perché si ha la responsabilità di una vita e la cosa bella è che ti pone in una prospettiva futura.

Tutte le attività sono ad ingresso libero e gratuite.

L'appuntamento è per Domenica 8 Maggio dalle 9 alle 13.