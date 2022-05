Salemi, la Giunta vara il Rendiconto 2021. Oltre 3,6 milioni per investimenti e avanzo di 574 mila Euro

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-05

Un avanzo di cassa pari a 574.446 euro e tre milioni e 638mila euro da destinare agli investimenti futuri. Sono i dati del Rendiconto 2021 del Comune di Salemi, varato dalla giunta guidata dal Sindaco Domenico Venuti.

Il documento è stato già inviato al collegio dei Revisori dei conti che dovrà esprimere il proprio parere, poi la parola passerà al consiglio comunale.

Il saldo di cassa al 31 dicembre è di undici milioni e 105mila euro, mentre la voce 'Residui attivi' ammonta a 21.990.908 euro. I Residui passivi sono pari a 8.718.055 euro. Il consuntivo 2021 del Comune di Salemi, inoltre, si chiude con un Fondo crediti dubbia esigibilità pari a 13.365.165 euro, interamente coperti, così come previsto dalla legge.

"Numeri soddisfacenti e che rispecchiano il buono stato di salute dei conti pubblici" - è il commento di Venuti e dell'assessore al Bilancio Leonardo Bascone -. "Abbiamo attraversato le difficoltà della pandemia, che si sono abbattute sui Comuni così come sulle imprese, ma grazie all'oculata gestione di questi anni siamo riusciti a dare sostegno ai cittadini in difficoltà e a mantenere i conti in ordine".

Venuti e Bascone, però, sottolineano inoltre: "Vi è necessità di un intervento normativo che modifichi alcuni parametri di gestione dei Comuni, come gli obblighi sugli accantonamenti, altrimenti in futuro i margini di manovra in sede di bilancio saranno sempre più stretti".

Il Sindaco e l'assessore al Bilancio del Comune di Salemi poi proseguono con l'analisi del Rendiconto: "Tutti i principi contabili sono stati rispettati e anche per il 2021 non è stato necessario effettuare anticipazioni di cassa". E infine, Venuti e Bascone ringraziano il dirigente del settore finanziario, Piervincenzo Tripoli, e tutti gli uffici "che hanno lavorato con solerzia alla predisposizione del Rendiconto".