Raffiche di Scirocco, disagi a Castelvetrano e Marinella

del 2022-05-06

Danni a Castelvetrano a causa del forte vento di scirocco che si sta abbattendo su tutta la Sicilia. Sradicato ieri sera un albero nei pressi della scuola media Pappalardo, che è stato letteralmente spezzato in due a causa del forte vento. Danni registrati anche sull’A29 ad un mezzo in circolazione. Per fortuna non si sono registrati feriti a causa delle forti raffiche.

A Marinella di Selinunte black out di energia elettrica nella zona di via Caboto dove il vento e la pioggia hanno causato dei danni alla rete di distribuzione Enel. Gli operai sono al lavoro per ripristinare la corrente elettrica.