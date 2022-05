del 2022-05-08

Un cane investito e ucciso ieri sera intorno a mezzanotte a Castelvetrano in via Campobello. Un’auto in transito (che non si è fermata) ha urtato contro il randagio al quale è stato prestato soccorso dai passanti. Sono stati fatti dei tentativi di contattare alcune associazioni animaliste ma senza esito. Nel giro di poco tempo rispetto all’impatto il cane è morto.