“L’acquaplaning, poi tanta paura e le fiamme”. Nino Centonze racconta l’incidente di ieri sull’A-29

del 2022-05-08

Tanto spavento e al tempo stesso la consapevolezza di aver avuto tanta fortuna nell’essere rimasto illeso. Sono passate meno di 24 ore dal terribile incidente che ha coinvolto l’imprenditore castelvetranese, attivo nel settore olivicolo, Nino Centonze il quale ai nostri microfoni:

“Mentre ero in auto ad un certo punto ho fatto acquaplaning perdendo improvvisamente il controllo dell’autovettura finendo per sbandare e schiantarmi con il guard rail centrale, nel punto in cui si trova il passaggio di servizio verso l’altra carreggiata. Così quell’angolo di guard rail privo di bumper mi ha fatto da trampolino. Non appena l’auto si è fermata è stata avvolta dalle fiamme".

Lo stesso Centonze è riuscito da solo ad uscire dall’auto trovando soccorso dai passanti . Un grande spavento per Centonze che si stava recando in aeroporto a prendere il figlio Giacomo. A Nino va la vicinanza da parte della nostra Redazione.