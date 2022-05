Campobello, anche quest'anno il Sindaco Castiglione ha emanato l’apposita ordinanza. Saranno intensificati i controlli da parte della Pm

di: Comunicato Stampa - del 2022-05-07

Anche quest’anno, in vista dell’imminente stagione estiva, il Sindaco Giuseppe Castiglione ha emanato un’ordinanza al fine di prevenire il rischio d’incendi in tutto il territorio comunale.

Il provvedimento, n. 131 del 3 maggio 2022, impone a tutti i proprietari, affittuari e possessori di terreni ricadenti all' interno del territorio comunale di procedere entro il 14 giugno alla pulizia degli stessi mediante il decespugliamento e la rimozione di sterpaglie, arbusti, cespugli, rifiuti e di ogni elemento che possa essere causa d’incendio. Inoltre, coloro i quali abbiano provveduto a tali adempimenti sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Municipale.

L’ordinanza sindacale impone altresì l’obbligo di provvedere, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre 2022, al mantenimento delle relative aree in condizioni di pulizia tali da garantire la sicurezza antincendio, evitando di accendere fuochi, di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici e di compiere ogni altra operazione che possa generarli, predisponendo l’adeguata recinzione dell' area, sempre al fine di garantire la sicurezza da possibili incendi. Previste pesanti sanzioni per gli inadempienti, con multe che vanno sino a 10.000 euro per le violazioni più gravi.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a osservare le prescrizioni dell’ordinanza, al fine di scongiurare possibili incendi per tutto il periodo estivo, durante il quale saranno anche intensificati i controlli da parte della polizia municipale e di tutti gli altri organi di polizia giudiziaria, segnalando la presenza di eventuali situazioni di pericolo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, al Comando di Polizia municipale o al Servizio antincendio Boschivo del Corpo Forestale.