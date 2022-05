(FOTO) Automobilista perde il controllo del mezzo su A-29 altezza svincolo Salemi. In fiamme l’automobile. Ferito un castelvetranese

del 2022-05-07

Un incidente è avvenuto oggi al km 70,800 dell’A-29 all’altezza dello svincolo per Salemi. Una Porsche Macan nera, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato a causa della pioggia, ha invaso la corsia opposta superando il guard rail ed è stata avvolta dalle fiamme a causa del forte impatto. Ferito in modo non grave il conducente, un imprenditore castelvetranese A. C. di 53 anni. Sul posto operai dell’Anas e la Polizia Stradale. A causa dell’incidente si è creata una lunga coda di auto in direzione. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Castelvetrano.