La "Perseo" è tornata in mare dopo il nubifragio di novembre. Emozione per la famiglia Coppola

di: Redazione - del 2022-05-09

E’ tornata in mare l’imbarcazione “Perseo” che la notte tra il 10 e l’11 novembre scorso, a causa dell’ondata di maltempo che si era abbattuta sulla nostra città, ha seriamente rischiato di affondare.

La barca della famiglia Coppola era ormeggiata al centro del porticciolo di Marinella di Selinunte ma per le intense mareggiate, l’incessante pioggia e il forte vento, ha incominciato a riempirsi di acqua inclinandosi da un lato e rischiando seriamente di affondare.

Grazie all’aiuto dei tanti amici pescatori e successivamente con l’intervento dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto, si era riusciti a metterla in salvo e poi a recuperarla e portarla sulla terra ferma.

La barca aveva subito tuttavia ingenti danni e per tornare in mare ha richiesto un intervento straordinario. In città era partita una gara di solidarietà per aiutare la famiglia Coppola. Oggi il lieto evento. Dopo sei mesi di lavori l’imbarcazione è tornata in mare per la felicità della famiglia Coppola e di tutta la marineria che ha accolta con emozione questo momento.