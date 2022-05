Calatafimi, domani giovedì 12 Maggio l'apertura del CAR WASH Tenergy. Prova gratuita a partire dalle 9

del 2022-05-11

Giovedì 12 maggio presso la stazione di servizio Tenergy in c.da Granatello a Calatafimi Segesta sarà attivo un nuovo sistema di pulizia delle auto capace di stupire ed offrire una spettacolare esperienza di lavaggio delle automobili in un ambiente unico e spazioso dotato di tutti i servizi. Il Car Washington Tenergy offre un servizio al cliente unico nel genere sia in termini di qualità per la pulizia dell’auto che di velocità.

In meno di 6 minuti riesce a completare un lavaggio completo che rappresenta la sintesi di ben tre elementi: velocità, convenienza e qualità. Un impianto dotato di spazzole in SoftTecs, un materiale che le rende antigraffio e delicate sulla vernice, ottenendo risultati eccellenti e duraturi donando alla carrozzeria la massima lucentezza.

I vari programmi di pulitura prevedono l’uso di prodotti chimici dalle prestazioni imbattibili per assicurare brillantezza e protezione alla vernice, tra questi si segnala il lavaggio con Polish che assicura una lucidatura brillante e duratura e il lavaggio ad osmosi per un'asciugatura senza macchia.All’interno dell’area lavaggio si trovano gli accessori self-service con tutti i comfort per un lavaggio accurato della carrozzeria e degli interni:

- Accessori per la pulizia interna ed estetica della vettura tra cui il lavatappetini, il profumo per gli interni e il lucida gomme;

- Uno spazio di ben 1.500 Mq dedicato al lavaggio per un’esperienza nuova di lavaggio.

Invitiamo tutti per una prova GRATUITA giovedì 12 maggio a partire dalle ore 9.00 fino alle 19.00.