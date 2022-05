del 2022-05-09

Un tamponamento tra due automobili, una Fiat e un furgone, si è verificato oggi pomeriggio al km 33 nei pressi della carreggiata Tp- Alcamo dell’A-29.I due conducenti sono stati trasportati in ospedale in condizioni non apparse gravi. Sul posto anche il personale dell’Anas e Polizia stradale per gli accertamenti di rito.